Тепло здає свої позиції, а разом із ним знижується і концентрації алергенних трав у вінницькому повітрі. І амброзія, і полин більше не турбуватимуть вінничан у цьому році - сезон їх активності з наступного тижня, фактично, закінчується.

- Пилок інших рослин вже практично не ідентифікується у повітрі, - повідомляє керівник аеробіологічної науково-дослідної групи Вінницького національного медичного університету Вікторія Родінкова.

Проте, через вологу та відносно теплу погоду (до 20 градусів удень) наприкінці тижня збережеться небезпека виникнення сезонної алергії, викликаної спорами грибів.

У ці дні, особливо – з 15 по 18 жовтня, - у повітрі можуть спостерігатись помірні концентрації малоалергенного кладоспоріуму та алергенної альтернарії. Багато у атмосфері залишається аскоспор, спор сажкових грибів, що здатні викликати загострення осінньої бронхіальної астми. Є периконія, ганодерма, торула, стемфіліум, аспергілюс, плеоспора.