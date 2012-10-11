Вінничани виграли меморіал тренера олімпійської чемпіонки

У Вінниці, на базі обласної СДЮШОР ім. Юлії Рябчинської (народна назва – «Спартак»), за підтримки обласного відділення НОК України відбувся відкритий юнацький чемпіонат області з веслування на байдарках і каное.

Змагання, які закривали веслувальний сезон, були присвячені пам’яті заслуженого тренера СРСР Анатолія Іванова. До речі, саме він привів у 1972 році до олімпійської перемоги вінничанку Юлію Рябчинську.

У заїздах, окрім юних спортсменів обласної СДЮШОР та міської ДЮСШ №4, також взяли участь веслувальники з Хмельницького, Умані (Черкаська область), Ольгополя та Джулинки (Вінницька область). Стартували веслувальники 1999–2000 р.н. і зовсім юні 2007–2008 р.н.

В основному змагалися на байдарках-одиночках, а також на каное-одиночках.

У першу чергу спортсмени долали дистанцію 200 метрів. Окрім цього, наймолодші стартували ще в заїзді на 2 км, а старші виборювали першість в регаті на 4 км.

Найкращі результати показала збірна міста над Бугом. Переможців нагородили грамотами, медалями та кубками.