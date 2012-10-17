Вінниччина вже зварила 140 тисяч тонн цукру
12:20, 17 жовтня 2012Вінниця
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З нового врожаю
На Вінниччині вже вироблено 140 тися тонн цукру.
Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.
В області наразі час активно ведуться роботи по збиранню цукрового буряка.
Цукристі викопано на площі 50,1 тис.га, що становить 61% до прогнозу, накопано 1488 тис. тонн при урожайності 297 ц/га, що на 92 ц/га нижче, ніж на відповідний період минулого року.
В області вже працюють 9 цукрових заводів, якими перероблено – 1016 тис. тонн цукрових буряків та вироблено 140 тис. тонн цукру.
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