Вінниччина вже зварила 140 тисяч тонн цукру

На Вінниччині вже вироблено 140 тися тонн цукру.

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

В області наразі час активно ведуться роботи по збиранню цукрового буряка.

Цукристі викопано на площі 50,1 тис.га, що становить 61% до прогнозу, накопано 1488 тис. тонн при урожайності 297 ц/га, що на 92 ц/га нижче, ніж на відповідний період минулого року.

В області вже працюють 9 цукрових заводів, якими перероблено – 1016 тис. тонн цукрових буряків та вироблено 140 тис. тонн цукру.

