На "Бригантині" буде аквапарак та кінотеатр на 5 залів

Півострів Бригантина, який зараз є напівдиким парком, скоро перетвориться на будівельний майданчик. Мерія віддала цю територію в оренду і тепер тут має з’явитися все для чудового відпочинку, а ось дерева щезнуть, повідомляє 20 хвилин.

На Бригантині буде аквапарк, спортивні майданчики, атракціони для дітей та пляж. А також бутіки, підземний паркінг та комплекс із шести кінозалів. А ось від дерев, що зараз ростуть на півострові, залишиться небагато. Адже, як кажуть забудовники, вони в аварійному стані.

- Ми хочемо зберегти максимум дерев, але, одночасно, потрібно розуміти, що близько половини з них сьогодні перебувають в аварійному стані, - говорить представник компанії «Бригантина-В» Олександр Скріпінский.

Загальна площа майбутнього будівельного майданчика під майбутній торговельно-розважальний комплекс - 2,06 гектара.

Частину вінницького півострова інвестори викупили ще в 2007 році. Кілька років тому міська влада уже показувала вінничанам проект майбутнього «раю» на Бригантині. Але потім сталася криза і все заглухло. Зараз на офіційному рівні знову заговорили про цей фантастичний проект.

Інвесторів зобов'язали провести благоустрій набережної від вулиці Чорновола до центрального мосту, а також частину, вільну від забудови на півострові Бригантина.

Рішення про це вже прийняв виконком Вінницької міськради. Одночасно мерія дала дозвіл на надання вихідних даних для проектування та будівництва. У перспективі - Бригантина перетвориться на центр сімейного відпочинку.

- Справа в тому, що це досить складний об'єкт - говорить Олександр Скріпінський. - Тому, в кращому випадку роботи почнуться не раніше осені наступного року.

Так що у вінничан ще є час висловитись за чи проти «заасфальтованого раю» на Бригантині.

Ще в 2007 році мерія продала з аукціону півострів Бригантина. Тоді місто продало де-юре тільки гектар півострова. Де-факто, за умовами аукціону, хоча і без права приватизації, інвестор отримав ще 1,1641 гектара землі в оренду і майже три гектари як обтяження для благоустрою без права оренди.

У ході торгів стартова ціна лота в 4,5 мільйона гривень піднялася лише один раз. В результаті - півострів перейшов у приватну власність за 4,95 мільйона гривень (близько 1 млн дол. США на момент проведення торгів).

На аукціоні фірма-покупець півострова фігурувала як зареєстрована в Києві, але не приховувала що афільована з російською Групою Компаній «Пересвет». Сьогодні, за словами Олександра Скріпінського, сума інвестицій складе близько 310-350 мільйонів гривень.