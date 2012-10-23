Новонароджений малюк і 2-річна сестричка отруїлись газом

22 жовтня о 21:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні потрапили двоє малолітніх дітей: новонароджений хлопчик 2012 року народження та його 2-річна сестричка.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Лікарі підозрюють у малюків отруєння чадним газом. За попередніми даними, діти могли постраждати в результаті несправності приладу індивідуального опалення квартири.

Їхній 41-річний батько від госпіталізації відмовився. Постраждалі знаходяться під наглядом медиків у задовільному стані. Проводяться дослідження для визначення остаточного діагнозу погіршення стану здоров’я дітей.