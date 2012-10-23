Ладижину дадуть на воду 5 мільйонів

Надзвичайна ситуація із відсутністю у криницях кількох вулиць старої частини міста Ладижина води, на стадії остаточного розв’язання.

Про це повідомив міський голова Валерій Коломєйцев.

За словами посадовця, для забезпечення мешканців старої частині міста централізованим водопостачанням держава виділяє 5 млн. 700 тис. грн., - Кабмін запланував виділення цільових коштів на спорудження водогону та артезіанських свердловин.

«В Кабміні зустрівався із певними представниками різних міністерств, і питання про те, щоб Ладижину була виділена сума у розмірі 5 млн. 700 тис. грн. на ліквідацію ситуації техногенного порядку, яка склалась у зв'язку із тим, що у криницях старої частини міста пропала вода, на мій погляд буде найближчим часом вирішена. Найближчим часом. на протязі двох тижнів ці кошти будуть виділені. І наша задача сьогодні, якомога швидше знайти виконавця цих робіт. Тому що коли гроші до нас поступлять, а не за горами листопад місяць, ми повинні ці гроші обов'язково освоїти і передбачені проектом роботи виконати до кінця поточного фінансового року»,- каже Валерій Коломєйцев.

За словами міського голови, об'єм робіт досить великий. Зокрема , проектом передбачено прокладання 11 км. трубопроводів для подачі по них води мешканцям. Також планується буріння двох артезіанських свердловин.