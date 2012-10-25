Мажоритарники понаписували свої програми «від ліхтаря»

Громадська організація «Філософія Серця» в рамках проекту "Я хочу!" за підтримки NED спільно з Центром політичних студій та аналітики проаналізувала передвиборчі програми кандидатів у депутати, які балотуються на Вінниччині, на предмет наявності в них маніпулятивних технологій. Всього в рамках проекту було проаналізовано 397 передвиборчих програм кандидатів, які представляють різні політичні сили, а також - політиків різних регіонів України. З них 28 – вінницьких кандидатів. Моніторинг програм кандидатів здійснювався протягом серпня-жовтня 2012 року.

Як повідомила координатор проекту голова ГО «Філософія Серця» Юлія Грига, за підсумками проекту були оприлюднені результати аналізу програм кандидатів у народні депутати на предмет наявності в них механізмів виконання тих чи інших обіцянок, названі законопроекти, які найчастіше присутні в програмах кандидатів, а також озвучені загальні висновки щодо якості програм у розрізі регіонів та різних політичних сил.

Програми були проаналізовані на відповідність чотирьом критеріям:

1. Наявність в програмах кандидатів конкретних механізмів виконання програм

2. Наявність в програмах кандидатів фінансового обґрунтування програм

3. Наявність в програмах кандидатів переліку конкретних законів, які кандидат збирається пропонувати у парламенті

4. Наявність в програмах кандидатів переліку конкретних законів, які відображають інтереси округу/регіону, від якого обирається кандидат

Віктор Таран, директор Центру політичних студій та аналітики, повідомив результати дослідження.

Як з"ясувалось, переважна кількість кандидатів у депутати мають низьку якість передвиборчих програм, які вражені маніпулятивними технологіями, а саме:

• Конкретні механізми виконання програм містяться лише в третині (29,50 %) проаналізованих програм кандидатів у депутати.

• Фінансове обґрунтування виборчих зобов'язань міститься лише в 7% передвиборчих програм кандидатів.

• Перелік конкретних законів, які кандидати збирається пропонувати у парламенті, наявний лише у 27,5 % проаналізованих програм.

• Перелік конкретних законів, які відображають інтереси округу/регіону, де обираються кандидати, містяться лише у 10 % програм.

Перелік «найпопулярніших» законів, які кандидати збираються пропонувати у парламенті:

- Закон України про імпічмент Президента

- Закон про відкликання народного депутата;

- Закон про захист української мови;

- Закон про кримінальну відповідальність за голосування картками інших депутатів;

- Закон про додаткові пільги для населення тридцяти кілометрової зони АЕС;

- Закон про захист майнових прав селян-пайовиків;

- Закон про статус гірських населених пунктів України;

- Закон про надання довгострокових кредитів під 3-4 відсотки на придбання житла та навчання;

- Закон про розвиток сільського господарства в Україні;

Вінниччину гідно представили три кандидати, програми яких відповідають всім чотирьом критеріям:

11 округ Вінницька область - Станіславенко Людмила

16 округ Вінницька область - Лосенко Михайло

18 округ Вінницька область - Квашук Олександр.

«Сумно відзначити, що більшість програм кандидатів складаються з декларацій та гасел. Шкода, що люди, які претендують на законотворців, не розуміють, що часи, коли народ просто вірить обіцянкам безслідно пройшли. Все більше виборців цікавляться змістом та реалістичністю програм. Тому результати нашого проекту підтвердили необхідність просвітницької роботи з боку громадських організацій» підсумувала Юлія Грига.