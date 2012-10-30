Вінницьке щастя регіоналів: 18.67% і 2-3 мандати мажоритарників

Близько ста сорока тисяч вінничан проголосувало 28 жовтня за Партію регіонів.

Такі відомості за підсумками паралельного підрахунку голосів обласним штабом партії оприлюднив на прес-конференції представник Вінницької облорганізації ПР Андрій Кавунець 29 жовтня у Вінницькому прес-клубі.

Наразі ж згідно з даними ЦВК, за підсумками 81,97% опрацьованих протоколів ПР має 111177, або 18.67% голосів і друге місце в рейтингу партійних вподобань вінничан.

Як повідомив Андрій Кавунець, за кожний голос, відданий регіоналам, партія своїм землякам вдячна. Але ПР розраховувала на кращий показник, прагнучи повторити свій успіх на виборах до місцевих органів влади.

Станом на дану годину, ЦВК наводить такі дані стосовно здобутків регіоналів в одномандатних округах:

Округ №11: 6059, або 13.35% голосів, четверте місце в рейтингу. Опрацьовано 53.63% протоколів ДВК.

Округ №12 9216 (13.11%), місце 3, опрацьовано протоколів - 75.65%

Округ №13 6196 (12.76%), місце 2, опрацьовано протоколів - 57.98%

Округ №14 22852 (21.44%), місце 2, опрацьовано протоколів - 99.27%

Округ №15 18990 (22.13%), місце 2, опрацьовано протоколів - 91.16%

Округ №16 13825 (24.61%), місце 2, опрацьовано протоколів - 73.26%

Округ №17 12926 (14.76%), місце 2, опрацьовано протоколів - 84.79%

Округ №18 21113 (22.18%) місце 2, опрацьовано протоколів - 95.30%

Як повідомив представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень, найбільше голосів регіоналам віддали мешканці Жмеринки і Молгилева-Подільського, - це їх традиційна електоральна вотчина.

З мандатами мажоритарників у регіоналів не дуже густо. Два місця в парламенті партії забезпечили Микола Джига та Григорій Калетнік, які балотувалися відповідно в округах №15 і №18 як самовисуваці.

Швидше за усе, приєднається до дядечкової регіональної фракції й самовисуванка Оксана Калетнік, яка здобула перемогу в окрузі №16.

А сподівання на Віктора Жеребнюка, якийи самовисувався в окрузі №14, не виправдались. Попри режим максимального сприяння влади він програв бютівцю Івану Мельничуку.

Близькість до ПР із наступною роботою у провладній коаліції в парламенті приписували голові ПрАТ «Зернопродукт» Миколі Кучеру. Але й тут – «мимо кассы»: його в окрузі №17 обійшов Григорій Заболотний.

Підкреслимо, названі особи - люди відомі, впливові і харизматичні, члени ПР, або наближені до неї. Але всі балотувалися як самовисуванці, і, окрім Миколи Джиги, в своїй виборчій кампанії акценту на партійне забарвлення не робили.

Попри високе становище, фінансові можливості і, скажемо відверто, маючи в розпорядженні адмінресурс, результат у своїх округах вони мали високий, але приголомшливої перемоги Петра Порошенка регіонали та іже з ними не повторили: Микола Джига – 39.53%, Оксана Калетнік – 43.83%, Григорій Калетнік - 46.17%.

Їхні найближчі конкуренти набрали відповідно в окрузі №15 самовисуванець Василь Вовк – 32.78%, в окрузі №16 – бютівець Юрій Македон 37.02%, в окрузі №18 – бютівець Костянтин Якименко - 32.68%.

Отож, боротьба в цих округах була висококонкурентною.

Що ж стосується кандидатів - мажоритарників офіційно висунутих партією, то вони великих результатів не досягли.

Переважно молоді політики, вони більшою мірою виступали як агітатори за партію, - сказав Андрій Кавунець.

А кандидат від ПР в окрузі №12 Дмитро Костирко навіть визначив свою участь у цих парламентських виборах, як розминку.