Зловмисник «замінував» дискотеку, бо не пустили на танці

Не потрапивши на нічну дискотеку, розташовану у приміщенні кінотеатру «Мир» в місті Вінниці, чоловік зателефонував до міліції та повідомив про замінування закладу. Зараз «мінер» затриманий і надає покази у міліції.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники вінницької міліції затримали чоловіка, який 21 жовтня о дванадцятій годині ночі зателефонував до чергової частини обласного управлінні внутрішніх справ у Вінницькій області та повідомив про те, що у приміщенні кінотеатру «Мир» закладено вибухівку. В цей час у приміщенні закладу працювала нічна дискотека.

Протягом двох годин вибухотехніки та кінологи зі спеціально навченими службовими собаками обстежували приміщення кінотеатру, шукаючи вибухівку. Було евакуйовано майже 150 працівників та відвідувачів закладу. Обстеживши кінотеатр, дискоклуб та прилеглу територію, правоохоронці небезпечних предметів не виявили.

За даним фактом була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками».

Більше тижня знадобилося працівникам міліції, щоб встановити та затримати жартівника-«мінера». Ним виявився 31-річний вінничанин. Зі слів затриманого, тієї ночі він прийшов на дискотеку, але охорона закладу його не пропустила. Тоді ображений чоловік вирішив припинити роботу закладу - зателефонував до міліції та повідомив про його замінувавння.

Наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За такий жарт йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років