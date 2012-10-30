Вхід в в окружком ОВО №14 заблокували хлопці спортивної зовнішності

Перемога в парламентських виборах висуванця ВО «Батьківщина» по округу №14 Івана Мельничука під загрозою.

Як повідомив УНІАН-Вінниччина керівник штабу кандидата у народні депутати Ярослав Чернега, наразі вхід в приміщення комісії, де зараз відбувається засідання під головуванням заступника голови ОВК Олени Мамасуєвої («УДАР»), заблокували чоловіки спортивної статури і нікого в приміщення ОВК не пропускають.

Навіть нардеп Сергій Підгорний, аби потрапити на засідання ОВК, мусив звернутись за допомогою до місцевого високопосадовця УМВС, - той його провів через «заслін».

Як повідомляють очевидці подій, наразі комісія розглядає питання легітимності протоколів з понад десятка великих дільниць Літинського, Тиврівського та Барського районів, де впевнено перемагає Мельничук. Мовляв, бюлетені привезли в пошкоджених упаковках.

Інтриги в ситуацію додає раптова хвороба, з якою сьогодні дружно злягли голова ОВК та інший його заступник.

Очевидно, розігрується сценарій необхідності перерахунку голосів з незручних для кандидата Віктора Жеребнюка дільниць, пори те, що ЦВК оприлюднила відомості про опрацювання 100% протоколів ДВК округу №14. За даними, отриманими з електронних протоколів, Іван Мельничук випередив свого суперника Віктора Жеребнюка, набравши 37 002, або 34.68% голосів виборців. Жеребнюк поступився 2218 голосами.

ОВО №14 з центром у м. Жмеринка включає місто Жмеринку, Барський, Жмеринський, Літинський і Тиврівський райони.