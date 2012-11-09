З Якушинецької колонії втекли близько 30 неповнолітніх злочинців (оновлено)

7 листопада сталася надзвичайна подія в Якушинецькому училищі соціальної реабілітації для неповнолітніх злочинців: звідти втекли близько 30 вихованців, які відбувають покарання.

Як повідомило УНІАН-Вінниччина поінформоване джерело, дві третини втікачів відбувають строк за важкі злочини.

Згадане джерело запевнило, що про причини масової втечі з «малолітки» можна тільки здогадуватись, позаяк жодних інцидентів напередодні не було. Припускають, що спрацював «масовий психоз», позаяк дехто з отриманих втікачів пояснював свій вчинок, скажімо, тим, що «всі побігли – і я побіг», або казали, що скучили за батьками.

Дехто навіть не полишив меж училища, - наїлись яблук у саду та повернулись у «карантин». Декого затримали у селі, а окремі встигли дістатися до «Метро».

Наразі більшість втікачів упіймали та повернули в училище,. ще вчора троє були в " у бігах", двох із них сьогодні затримали на вулицях с. Якушинці.

Вчора в училище з перевіркою завітали керівники управління освіти і науки Вінницької ОДА. Ймовірно, що внаслідок НП чимало працівників виправного закладу позбудуться посади. А окремі представники з чиновників від освіти подейкують, що масова втеча вихованців може стати приводом для закриття училища.

Тим часом в довколишніх селах уже пліткують, що «колонію закривають, а на її місці син Януковича збудує санаторій».

Плітки-плітками, а на Якушинецьке училище соціальної реабілітації для неповнолітніх злочинців давно «точать зуби» різноманітні міжнародні правозахисні організації, котрі переймаються правами дітей. Цікаво, що напередодні інциденту в училищі працювали представники ОБСЄ, яких не задовільнило, що вихованці мешкають за "колючкою, в загальних кімнатах, в туалетах немає відокремлених кабінок тощо.

В училищі отримуються неповнолітні злочинці віком до 18 років. Наймолодшому втікачеві - 14 років.

За версією міліції, яку оприлюднив СГЗ УМВС у Вінницькій області, події розгортались так.

"7 листопада о десятій годині вечора по спецлінії 102 надійшло повідомлення від заступника директора Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації про те, що близько 19.30 з даного закладу вчинили втечу двадцять неповнолітніх вихованців. Більшість з втікачів були винними у скоєнні тяжких злочинів, але суд звільнив їх від покарання, застосувавши примусові заходи виховного характеру.

По сигналу «Тривога» був піднятий весь особовий склад працівників Вінницького райвідділу міліції. Правоохоронці вночі обстежували прилеглу територію виховного закладу, лісові, дачні масиви, розважальні заклади на об’їзній дорозі міста Вінниці. На вулицях міста Вінниці у мікрорайоні «Вишенька» правоохоронцям вдалося знайти 17 підлітків віком від 14 до 17 років. П’ятьох хлопців міліціонери знайшли на трасі у той момент, коли вони вийшли з лісового масиву, розташованого неподалік від виховного закладу".

Довідка. В грудні 1934 року з постановою Уряду України була відкрита дитяча колонія в с. Якушинці.

У виборі місця приймав активну участь А.С.Макаренко, по ініціативі якого в ті роки відкривалися дитячі установи, які називалися тоді дитячими комунами-колоніями. Виховну роботу в Якушинецькій колонії по рекомендації Макаренка А.С. очолив його учень Калабалін С.А.

З 1952 року в колонії створено 3-х річне спеціальне ремеслене училище закритого типу. Постановою № 1115 в листопаді 1964 року Ради Міністрів Української РСР дитячої виховної колонії перейменував в спеціальне професійне училище. В 1965 році замість Якушинецької дитячої колонії було створено спеціальне профтехучилище. 13 жовтня 1993 року Кабінет Міністрів України затвердив нове Положення про спеціальне профтехучилище згідно якого учні в училище направлялися тільки по рішенню суду терміном до 3 – х років.

З 1995 року Якушинецьке спец. ПТУ перейменовано в професійне училище соціальної реабілітації.

До професійного училища соціальної реабілітації направляються неповнолітні правопорушники у віці від 14 до 18 років, на підставі рішення суду, за скоєні злочини, згідно путівки МОН, молоді та спорту