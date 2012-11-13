У торгових центрах мірятимуть рівень цукру в крові

У Вінницькій області захворюваність на цукровий діабет зростає кожного року, особливо турбує ріст захворюваності серед дітей віком до 5 років.

Про це повідомив головний лікар Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру Пилип Прудиус.

За його словами, для призупинення епідемії цукрового діабету триває реалізація обласної Програми «Цукровий діабет», метою якої є здійснення раннього виявлення цукрового діабету та його ускладнень, забезпечення заходів, спрямованих на профілактику цукрового діабету 2 типу.

Підвищення ефективності діагностики, лікування недуги та ускладнень здійснюється завдяки впровадженню міжнародних стандартів діагностики та лікування хворих, забезпечення доступної медичної допомоги, що дасть можливість збільшити тривалість та поліпшити якість життя хворих, адаптувати їх в суспільстві.

З нагоди відзначення Всесвітнього Дня цукрового діабету, на Вінниччині з листопада по грудень проходитимуть такі заходи, як обстеження громадян на вміст цукру у крові в великих торгівельних центрах «Мегамол» та «Магігранд» та в інших громадських місцях.

Також планується проведення цілеспрямованих благодійних акцій, концертів, творчих виставок, флеш-мобів та науково практичних конференцій.

