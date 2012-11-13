Брати Капранови покажуть "Кузькину мать" Суворова

Книгарня «Є» та видавництво «Зелений пес» запрошують на презентацію книжки Віктора Суворова «Кузькіна мать» за участі Братів Капранових, яка відбудеться 13 листопада о 18:00.

Особистість Суворова оповита таємницями, міфами та домислами. Навіть його прізвище в Україні завжди писали по-різному – чи то Різун, чи Рєзун. Тож, вперше шпигун-історик-дослідник-письменник наважився розповісти правду про своє життя, а саме – написати автобіографію.

Читачі з перших вуст дізнаються про навчання письменника у Суворівському училищі, про реальну шпигунську діяльність, чому у своїх книгах він перейменовував людей, як насправді тікав з СРСР, коли й чому взявся за письменництво. Нарешті Віктор Суворов дає справжню інформацію про себе, яку весь час мріяла приховати радянська система.

В книзі «Кузькіна мать», присвяченій Карибській кризі (50-ліття якої ми відзначаємо цього року) Суворов здивує не лише фактами про ядерне протистояння Радянського Союзу та США, яке мало не поставило крапку у розвитку людської цивілізації, але й автобіографією та першим зверненням до українського читача. Адже досі книжки українця Рєзуна ще не виходили українською мовою.

Книгу презентуватимуть письменники та видавці Віталій та Дмитро Капранови.

Адреса книгарні «Є»: м.Вінниця, вул. Соборна, 89. Вхід вільний.