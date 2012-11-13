Вінничанки хапаються за зброю
10:40, 13 листопада 2012Вінниця
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Міліція вилучила в 35-річної жінки обріз
10 листопада в ході проведення санкціонованого обшуку в м. Липовець по вул.40-річчя Перемоги працівниками міліції в одному з будинків, який, що належить 35-річній місцевій жительці виявили та вилучили обріз мисливської рушниці калібру 20мм., невстановленого зразка.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, джерело придбання та мета зберігання зброї встановлюється.
Обріз направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.
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