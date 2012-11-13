Вінничанки хапаються за зброю

10 листопада в ході проведення санкціонованого обшуку в м. Липовець по вул.40-річчя Перемоги працівниками міліції в одному з будинків, який, що належить 35-річній місцевій жительці виявили та вилучили обріз мисливської рушниці калібру 20мм., невстановленого зразка.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, джерело придбання та мета зберігання зброї встановлюється.

Обріз направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.