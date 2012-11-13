В смерті доглядача зоопарку не винен тільки ведмідь

Причиною загибелі працівника Віноблагролісу, якого на початку вересня смертельно травмував ведмідь, є відсутність контролю за годуванням хижих тварин з боку керівництва зоопарку, а також допуск до годування тварин однієї людини замість двох, як це передбачено відповідними правилами.

Крім того, сам працівник порушив інструкцію з охорони праці щодо годування тварин.

Такі остаточні результати розслідування нещасного випадку «Місту над Бугом» назвав представник управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолій Ткачук.

Також він підтвердив інформацію про те, що загиблий працівник був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 55-річний робітник вінницького зоопарку Василь Лісовий, якого травмував ведмідь, помер у лікарні. Пригода сталася 2 вересня о 8.15, коли працівник годував бурих ведмедів і один зі звірів лапою розірвав чоловікові ліву ногу. Робочого доправили в лікарню, де йому провели операцію з ампутації ноги. Однак, врятувати життя потерпілому не вдалося: 4 вересня він помер.