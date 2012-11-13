Комунальні тарифи швидше за усе підвищать. Двічі.

Нацкомісія, що регулює вартість компослуг в державі, пропонує нову методику розрахунку тарифів.

Основний аргумент комісії – низька якість послуг далека від їх високої вартості, йдеться в сюжеті ТСН.

Перехід на нову систему має позначитися двома етапами підвищення вартості послуг, а років через 5 ціна почне знижуватися.

"Перша вигода гарантована. Підприємство зменшує видатки. Друга – якщо компанія буде знижувати швидше, то половина цієї економії залишиться у споживача. Ця модель заснована на тому, що тариф буде зменшуватися", - пояснив директор департаменту розвитку у сфері комунальних послуг Нацкомісії Дмитро Арлачов.

Ідею вже підтримали столичні комунальники, а розпочати пропонують з підвищення тарифів.

"Нам потрібно підняти тариф до собівартості. Це може бути трактовано, як політично неправильна заява, але це правда. Ми можемо намагатися жити й далі з покриттям тарифа в Києві 60%. Це призводить до зношення мереж і виходу їх з ладу", - зазначила перший заступник гендиректора "Київводоканалу" Ганна Циганок.

Колишній комунальний міністр Олексій Кучеренко у добрі намірі авторів реформи не вірить.

Він підозрює, що такою піар-акцією українців після виборів усього лише готують до банального підвищення цін на комуналку.

"16 млрд на цей рік закладено погашення з держбюджету збитковості підприємств теплокомуненерго. Далі це не дозволить робити ні МВФ, ні економічна ситуація, тому уряд підвищуватиме тарифи", - переконаний екс-урядовець.