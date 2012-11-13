Молоді художники можуть позмагатися

Керівник громадського об’єднання «Лабораторія актуальної творчості» Олександр Никитюк нещодавно запропонував провести Всеукраїнський конкурс у сфері сучасного візуального мистецтва для молодих художників імені Натана Альтмана. Цю ідею було підтримано і зараз змагання проводиться за підтримки Вінницької міської Ради, ВОГО «Лабораторія актуальної творчості», ГО «Ліга розвитку мистецтва», Вінницького регіонального центру сучасного мистецтва "АртШик" та його партнерів - галерей та арт-інституцій інших міст України. Наразі триває прийом конкурсних робіт!

Натан Альтмн – талановитий російський та радянський живописець, графік, скульптор та сценограф, митець світового рівню, який народився у Вінниці. Дім, в якому з’явився на світ у 1889 році та провів усе своє дитинство обдарований митець, зберігся досі.

Альтман був новатором свого часу, його вклад у мистецтво високо цінують у всьому світі, його портрет Анни Ахматової поетеса сама визнавала найкращим. Тепер для молодих художників з’являється шанс засвітитись у проекті, що носить ім’я художника світового рівня, продемонструвати свої уміння та вибороти почесний приз. Але метою творчого змагання є не лише виявлення свіжої крові та відкриття нових імен, але й імеджева складова: бажання закріпити асоціативний зв'язок між іменем митця та містом, в якому минуло його дитинство, енергетику якого він ввібрав - Вінницею.

Головними критеріями оцінки проектів стануть іноваційність, художня доцільність та креативність рішень. Експерти високого рівня оцінюватимуть роботи дистанційно, що є поширеною світовою практикою. З часом конкурс планується зробити щорічним, розширити його до міжнародного, збільшити призовий фонд, залучити європейські інституції та облаштувати музей, у будинку де народився майстер.

Зрештою, в найближчі тижні, експертна рада визначить 10 кращих проектів з поміж надісланих. Їх буде презентовано 6 грудня 2012 року на виставці у Вінницькому регіональному центрі сучасного мистецтва "АртШик". Автори кращих трьох робіт отримають цінні подарунки!

Для участі у конкурсі потрібно надати фотографії, або ескізи пропонованого проекту, короткий опис (назва, концепція, матеріали виконання, та в чому полягає іноваційність проекту), а також відомості про учасника (вік, місце проживання, освіта, творчий досвід). Вік учасників обмежений 35 роками. На адресу організаторів уже надійшли десятки конкурсних творів з Одеси, Сум та з Вінниці. Є зацікавленість і у інших містах країни.

Проекти приймаються до 26 листопада 2012 р. на електрону адресу: artnight@rambler.ru.

З куратором конкурсу Олександром Никитюком можна зв’язатись за телефоном 096 568 14 11.