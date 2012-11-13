Змагання у крутизні з «Мерсом» призвело до каліцтва

12 листопада в мсті Гайсин 28-річни водій мотоцикла "Ява-350" у виконанні маневру обгону допустив зіткнення з автомобілем "Мерседес-Бенц" під керуванням 38-річного жителя Кривого Рогу, який рухався в попутному напрямку та виконував поворот ліворуч.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в травматологічне відділення Гайсинської районної лікарні.