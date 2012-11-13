Змагання у крутизні з «Мерсом» призвело до каліцтва
12:20, 13 листопада 2012Вінниця
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Мотоцикліст невдало обігнав
12 листопада в мсті Гайсин 28-річни водій мотоцикла "Ява-350" у виконанні маневру обгону допустив зіткнення з автомобілем "Мерседес-Бенц" під керуванням 38-річного жителя Кривого Рогу, який рухався в попутному напрямку та виконував поворот ліворуч.
Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в травматологічне відділення Гайсинської районної лікарні.
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