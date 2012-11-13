Вінницькі льотчики покажуть клас у британському небі

У Вінниці відбулася протокольна зустріч командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Байдака з аташе з питань оборони при Посольстві Великобританії в Україні полковником Джеремі Бернеллом.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак привітав полковника Джеремі Бернелла з призначенням на посаду і висловив надію, що українсько-британське співпрацю у сфері військової авіації отримає в перспективі новий імпульс, зокрема, в питаннях проведення спільних навчань, обміну досвідом з підготовки сержантського складу, інших питаннях, що представляють взаємний інтерес.

Сторони погодили ряд організаційних питань участі літаків і представників Повітряних Сил ЗС України в міжнародному авіашоу "RIAT-2013", яке пройде в липні наступного року на авіабазі "Фейфорд" Королівства Великобританії.

Також учасники заходу обговорили можливість проведення в Україні у найближчій перспективі спільних навчань за участю авіаційних підрозділів видів збройних сил обох держав.