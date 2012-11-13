«Маніяк-мисливець» поцупив з гаража рушницю, вудочки і горілку

12 листопада до 2-го відділу міліції Вінницького МВ звернувся 22-річний вінничанин про те, що в жовтні 2011року в нічний період часу в м. Вінниця по вулиці Пирогова, на території одного з гаражних кооперативів, з його гаража, шляхом пошкодження металевих віконних грат, викрадено пневматичну рушницю "BUM", вартістю майже 500грн., а також 6 рибацьких вудок та 20 пляшок горілки "Сотка" на загальну суму понад 1000грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції за підозрою у вчинені даного злочину затримали 34-річного місцевого жителя . Викрадене майно потерпілого частково вилучено та повернуто власнику.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Зловмисник затриманий. Максимальне покарання за скоєння такого злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

