Жах! Друге самоспалення за тиждень

Минулого вечора, 12 листопада о 21:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №3 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в опікове відділення міської лікарні ім. М.Пирогова було доставлено 28-річного чоловіка з діагнозом «опіки полум’ям ІІІ-ІV ступеня 80% тіла».

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, попередньо встановлено, що потерпілий скоїв суїцид через самоспалення за допомогою горючої речовини.

Від отриманих травм внаслідок опікового шоку наступного дня о 03:30 чоловік помер.

Причини суїциду з’ясовуються.

Такий жахливий спосіб піти з життя набуває страшної популярності. Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 10 листопада о 20:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №13 міста Немирів від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення надійшов чоловік, 1953 року народження, житель міста Немирів, з діагнозом «термічні опіки І-ІІ-ІІІ ступеня, голови, обличчя, грудної клітки, верхніх кінцівок та дихальних шляхів».

За попередніми висновками, чоловік захотів накласти на себе руки, облившись та підпаливши на собі бензин. На даний час стан потерпілого важкий.