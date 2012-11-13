Джига наказав «трусити» молокозавод у своєму окрузі

Ситуація із неплатежами населенню за здане молоко на Шаргородському маслозаводі дестабілізує соціально-економічний розвиток області, - заявив голова облдержадміністрації Микола Джига під час щопонеділкової наради, яка відбулася 12 листопада.

За словами Миколи Джиги , – це кримінальний злочин проти людей та проти області.

«Я вбачаю в цій ситуації кримінальний злочин. Адже тут мав місце факт обману людей, які не отримали гроші за здане молоко».

Доповідаючи про ситуацію, яка склалась на маслозаводі, заступник голови облдержадміністрації, керівник робочої групи Володимир Барецький відзначив, що на заводі працюють представники Державної фінансової інспекції, податкової служби, облдержадміністрації, тощо.

Наразі ведеться робота з перевірки всіх причетних до роботи даного підприємства: постачальників, посередників, керівників.

Також, Володимир Барецький наголосив, що маслозаводам вигідно аби не працювали молокоприймальні пункти.

Оскільки саме хаотичний прийом молока дає можливість брати його нижчого ґатунку і за нижчими цінами.

У відповідь на це голова облдержадміністрації Микола Джига дав доручення жорстко підійти до вирішення виниклої проблеми, контролювати та постійно звітувати про проведену роботу.

