Вінницькі індорхокеїсти привезли з Відня «бронзу»

Вінницькі індорхокеїсти розпочали сезон у столиці Австрії Відні, де з 8 по 11 грудня вперше взяли участь в престижному міжнародному турнірі «Vienna Indoor Classiс».

10 команд з 5 країн були розбиті на дві групи. У груповому етапі вінницька «Олімпія-Колос-Секвоя» розтрощила AHTC (Відень) – 5:0, переграла «Обермензінг»(Німеччина) – 6:4 і «Пост СВ» (Відень) – 5:3 і поступилася «Ерлангену» (Австрія) – 2:4.

Посівши друге місце в групі, підопічні Павла Мазура, сперечалися за бронзові медалі турніру. І здобули їх, здолавши ХК «Єкатеринбург» (Росія) з рахунком 3:1.

Перше місце в змаганні посів кривдник подолян «Ерланген», який у фіналі здолав команду з Мюнхену (Німеччина).