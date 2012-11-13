На «Бригантині» будуть аквапарк, атракціони та зона барбекю

Головний архітектор міста Вінниця Олександр Рекута розповів «20 хвилинам» про те, яким буде півострів «Бригантина» після реконструкції.

За словами посадовця, на півострові зроблять місток через Тяжилівку, в середині майбутнього комплексу, який побудують ближче до вулиці Чорновола, будуть аквапарк, мультиплекс, кілька ресторанів супермаркетів і вернісаж. Інвестор планує побудувати на вінницькому півострові центр сімейного дозвілля, де вінничани зможуть відпочивати цілий рік, а заодно і привести до ладу прилеглу територію, включно з частиною Набережної.

Крім того, планується реконструкція транспортного перехрестя на перетині вулиць Чорновола та Громова, таким чином, щоб забезпечити нормальний заїзд на територію комплексу.

- Тут будуть об'єкти і сезонного використання, і ті, де можна буде відпочити протягом цілого року, - каже Олександр Рекута. - Загалом, на півострові можна гармонійно поєднати відпочинок, рекреацію, сам центр, і все що стосується відкритого простору території. Недарма тут передбачається дуже багато зон різного профілю і призначення. Це атракціони для найменших дітей, різноманітні лабіринти для старших і екстремальні зони, на зразок площадок для катання на роликах, скейт-парк і скеледром, який взимку може бути перетворений в "льододром". Крім того, передбачаються спортивні майданчики на яких можна розташувати волейбольні, баскетбольні, а, можливо, навіть тенісні корти.

Пан Рекута стверджує, що забудовником будуть максимально збережені зелені насадження. Там розміститься барбекю-зона, яка буде місцем так-званого тихого відпочинку, з альтанками і закладами в яких можна буде замовити щось перекусити. Обіцяють, що городянам доступ у цю зону не обмежуватиметься

На оновленому півострові обіцяють знайти місце і для художників і народних умільців, - для них передбачається облаштувати вернісажну зону.

Але найголовнішим об'єктом буде аквапарк.

Два поверхи майбутнього комплексу займуть ігрові зони з зоною мультиплексу: шість кінозалів. Також тут плануються заклади швидкого харчування.

На третьому поверсі запланована ресторанна зона з відритими терасами з видом на Південний Буг.

На підземному рівні запроектовані паркінги.