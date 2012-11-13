Вінничани пригадають бельгійцям старі зв’язки

14 листопада у місті Льєж (регіон Валлонія Королівство Бельгія) відкривається виставка архівних документів про українсько-бельгійські торгово-економічні відносини. В рамках заходу представник офісу Вінницької області у Брюсселі Олександр Мороз здійснить презентацію Вінницької області та її інвестиційного потенціалу.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Як повідомив О.Мороз, взяти участь у виставці його запросив особисто мер міста Льєж Віллі Демеєр.

Також, як стало відомо, Вінниччина буде єдиною областю України, котра представить себе учасникам заходу. Серед останніх буде чимало представників ділових кіл Валлонії.

Участь у відкритті виставки візьме Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія Ігор Долгов. Дипломат вже висловив свою підтримку проектам Вінницької області у Бельгії та діяльності її офіційного представництва зокрема.

