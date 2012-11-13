Літнього чоловіка згубила цигарка в ліжку
15:20, 13 листопада 2012Вінниця
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Підпалив хату
12 листопада о 10:08 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсин надійшло повідомлення про те, що в селі Заріччя на вул. Зарічна в житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинув 60-річний чоловік.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, вкоротила вік чоловіку пагубна звичка палити в ліжку. Власник задихнувся у власній оселі продуктами горіння.
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