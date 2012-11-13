На 300-річному роялі зіграє Анастасія Толстоног

15 листопада у Вінницькій обласній філармонії за роялем «Steinway & Sons» займе місце піаністка Анастасія Толстоног. Це буде уже другий концерт з циклу «Піаністи України», який присвячено 300-річчю фортепіано, повідомляє lorna-l.livejournal.com/.

Лауреат міжнародних конкурсів, солістка Полтавської обласної філармонії Анастасія Толстоног народилася в 1977 р. в Києві в сім’ї музикантів. Подальше освоєння базових навичок піанізму та розвиток її, як виконавиці, відбувався у класі відомих київських педагогів Али Міжеги та Маргарити Донської. Згодом її сім’я переїхала до м. Полтави, де Анастасія з відзнакою закінчила місцеве музичне училище у класі Лариси Смірнової. Далі було навчання у Саратовській консерваторії (Росія) в класі Заслуженої артистки Росії, професора Асі Кіреєвої, під час якого піаністка почала активну гастрольну діяльність. А потім аспірантура, яка стала логічним продовженням на шляху опанування фортепіано. Цікаво, що, одночасно Анастасія успішно навчалась у Спеціалізованій Духовій школі по класу кларнета. Одначе, на четвертому курсі довелося зробити вибір між фортепіано та кларнетом. Блискуче закінчивши аспірантуру на кафедрі фортепіано Анастасія Толстоног почала професійну роботу у 2003 році, у якості солістки Полтавської обласної філармонії.

Виконавська майстерність талановитої піаністки дозволяє їй виконувати музику будь-якої технічної та інтелектуально-емоційної складності. Це вона і доведе на одній сцені з нашим уславленим Академічним камерним оркестром «Арката» (художній керівник та диригент — заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков).

Анастасія Толстоног виконає такі твори: три вальси з циклу транскрипцій Ференца Ліста «Soirees de Vienne» або «Віденські вечори» на теми Франца Петера Шуберта; парафраз Ференца Ліста на теми з опери «Ріголетто» Джузеппе Верді та «Мефісто-вальс» Ференца Ліста. А у другій частині – Концерт №2 для фортепіано з оркестром Сі бемоль мажор Людвіга ван Бетховена.

Початок концерту о 18.30.