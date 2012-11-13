В центрі Вінниці знайшли труп
16:30, 13 листопада 2012Вінниця
3 0
Поміж житлових будинків
12 листопада о 09:32 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. П.Осіпенко між двома житловими будинками, в закритому просторі, виявлено тіло чоловіка.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники вилучили загиблого назовні та передали працівникам міліції.
Як з’ясувалося, загиблим виявився 53-річний місцевий житель.
Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter