В центрі Вінниці знайшли труп

12 листопада о 09:32 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. П.Осіпенко між двома житловими будинками, в закритому просторі, виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, рятувальники вилучили загиблого назовні та передали працівникам міліції.

Як з’ясувалося, загиблим виявився 53-річний місцевий житель.

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.