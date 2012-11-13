У Вінниці відбудеться "ZixZixOne 2013 Лікўідація"

4,5,6 грудня одночасно у Києві, Вінниці, Одесі, Житомирі та Парижі проходитиме фестиваль сучасного мистецтва ZixZixOne 2013 Лікўідація.

Локація фестивалю у Вінниці –ТРЦ «Анастасія»

ZixZixOne - це спільний творчий процес музикантів, художників, акторів, танцюристів, режисерів, фотографів, які належать до різних культурних спільнот. Крім того, Б.ригада Т.ўорчих І.ніціятиў фестивалю поставили собі за мету: зробити глядача активним співучасником фестивального життя.

У фесті візьмуть участь гурти Milkit, Мартові, Серце Дженніфер, Brandon from 19, iamyou, Balagula project , loomberry Psychotip, Led Wind,The Grapes , Ivan Da Vanda , Соєже культепе.

Також чекают участі зі своїми роботами відомих фотографів. Будуть Ігор Моховик, Іван Гончарук, Майя Кондратюк, Сергій Анищенко, Олександр Космач та Михайло Корішев.

Можна буде потусуватися та подивитись картини таких худодників як Сафонова Юлія, Костюк Аліна, Holga, Олександр Нікітюк, Анастасsя Мельничук та SANDORA-SSA.

В рамках фесту вінничанам покажуть і цікаві кінороботи:

Піна: Танець пристрасті. (Реж. Вім Вендерс) 2011 рік

Кафе де Флор (Реж. Жан-Марк Валле) 2011 рік

В диких умовах (Реж. Шон Пенн) 2007рік

Мрійники (Реж. Бернардо Бертолуччі) 2003 рік

Заводний апельсин (Реж. Стэнлі Кубрик) 1971 рік

Великий диктатор (Реж. Чарльз Чаплін) 1940 рік.

І насамкінець. буде поле діяльності для креативних і "рукастих", позаяк орагнізатори обіцяють провести числені майстер-класи. А саме:

• Акторська майстерність: сценічна мова, сценічні рухи (Людмила Земелько).

• Валяння шерсті

• Авторська лялька

• Сучасний танець (хореограф Глеб Зельгін)

• Поезія (Людмила Земелько)

• Фотографія (Михайло Корішев)

• Живопис (Крістіна Розова, Holga)

• Різноманітні майстер-класи від “МагіяТворчості”.