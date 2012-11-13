Вінницькі акробати виграли міжнародний турнір у Польщі

У м. Жешов (Польща) з 9 по 11 листопада проходив міжнародний турнір зі спортивної акробатики. Вихованці Вінницької ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту виграли тут чимало нагород, серед яких є й золоті.

Зокрема, перше місце посіла наші жіноча пара (дві Анни – Лях і Віржбицька), чоловіча пара (Влад Бобришев, Андрій Кобчик), чоловіча група (Андрій Козинко, Олександр Нелеп, Олексій Лесик Віктор Яремчик), а дві вінницькі жіночі групи розділили друге місце. Підготували акробатів до змагань заслужені тренери України (ЗТУ) Леонід Голяк, Сергій Калинтюк, Людмила Малініна, Юрій Голяк і Валентина Бондар.

В рамках Гран-Прі Станіслава Героня відбулись і змагання зі стрибків на акробатичній доріжці. У чоловічих стрибках першим став вінничанин Олег Ванжа, а третім – Максим Цикалюк. Друге місце серед юніорів посів наш Йонатан Ференбок, а серед юнаків золоту нагороду виборов Віталій Теплицький. В жіночих стрибках чемпіонкою стала подолянка Анна Зарубіна. Всіх вінницьких стрибунів тренує ЗТУ Людмила Баннікова.