За рік – мінус три цукрозаводи

З минулого року Вінниччина недорахувалась у рядах працюючих трьох цукрових заводів.

Як повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик, у виробничому сезоні 2012 року працює лише 9 підприємств цукрової галузі області. Хоча ще у минулому році функціонувало 14.

Працюючі підприємства станом на 13 листопада прийнято 2146,9 тис. тонн та перероблено – 1887,9 тис. тонн цукрових буряків.

З початку виробничого сезону цукроварнями вже вироблено 267,2 тис. т цукру.

Начальник агроуправління висловив занепокоєння перспективами цукрової галузі, підвалини якої руйнує дисбаланс високої собівартості виробництва цукру та занизької ціни його реалізації.