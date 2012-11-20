Уникнути сплати 15-відсоткового збору з продажу валюти можна

Закон про введення 15% податку на продаж валюти можуть ухвалити вже у вівторок. Експерти вже пророкують появу чорного ринку.

"Головною метою законопроекту є боротьба з валютними спекуляціями і стабілізація курсу гривні. До речі, в країнах ЄС поширена практика, згідно з якою при продажу валюти потрібно платити значну комісію", - пояснив автор законопроекта, голова парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутиннік "Комерсант-Україна".

За його словами, парламент планує розглянути документ у вівторок, але він вступить в силу через два місяці після публікації - не раніше лютого.

Ймовірність прийняття закону досить висока.

"Якщо керівник комітету ініціює таке питання, то швидше за все ми до нього прислухаємося як до великого авторитету", - заявив перший заступник глави фракції Партії регіонів Михайло Чечетов.

На думку експертів, новий збір буде стимулювати зростання обсягу чорного ринку. Однак українці можуть уникнути сплати збору, зазначає видання.

Найочевидніший спосіб - перед продажем валюти покласти її на депозит хоча б на місяць. Їх пропонують більше 30 банків, які готові платити від 0,05% до 10% річних.

Другий спосіб - використання систем грошових переказів, оскільки переказ туди / сюди обійдеться мінімум у 2-4%. Системи переказів також наростять обороти за рахунок відмови гастарбайтерів від перевозу готівкових коштів.

Третя схема грунтується на тому, що збір буде стягуватися з "продажу", а не з "конвертації".

"Клієнти, які мають картку в іноземній валюті, можуть розрахуватися за товари і послуги або зняти гроші в банкоматі без додаткових комісій, швидко і зручно", - говорить голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет.