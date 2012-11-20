На Вінниччині - новий головний міліціонер

20 листопада Міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком підписано ряд наказів про кадрові зміни в територіальних підрозділах внутрішніх справ, – повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, генерал-майора міліції Віктора Русина призначено начальником Управління МВС України у Вінницькій області, увільнивши його з посади начальника Управління МВС України в Закарпатській області.

Окрім Вінниччини, керівників територіальних підрозділів МВС змінено у містах Києві та Севастополі , а також в Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черннівецькій та Волинській областях, а також на Донецькій та Львівській залізницях.

Крім того, ряд колишніх очільників територіальних підрозділів МВС залишені у розпорядженні Міністра внутрішніх справ, серед них і генерал-майор міліції Валерій Нонік, колишній начальник Управління МВС України у Вінницькій області.

Довідка.

Русин Віктор Павлович народився 24 серпня 1962 року в місті Свалява Закарпатської області. На службі в органах внутрішніх справ – з 1983 року. Розпочинав свій трудовий шлях міліціонером взводу патрульно-постової служби, а згодом працював дільничним інспектором міліції відділу внутрішніх справ Ізюмського міськвиконкому Харківської області.

З 1989 по 1990 роки-оперуповноважений карного розшуку ВВС Ізюмського міськрайвиконкому.

У 1993 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство». Того ж року був призначений оперуповноваженим, а згодом і старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Закарпатській області.

У 1997 році Віктор Русин був призначений начальником Ужгородського відділу по боротьбі з організованою злочинністю УБОЗ УМВС України в Закарпатській області.

З травня 1999 р. був начальником відділу по боротьбі з міжнародними організованими злочинними угрупованнями (по обслуговуванню Закарпатської області) відділу по боротьбі з міжнародними організованими злочинними угрупованнями у прикордонних областях та Криму УБОЗ МВС України. З липня того ж року очолив перше відділення відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями у пріоритетних напрямках економіки управління по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями ГУБОЗ МВС України.

З 2001 року В.Русин працював заступником начальника одного з відділів управління ГУБОЗ МВС України, а згодом очолив управління карного розшуку УМВС України в Закарпатській області. У листопаді 2003 року Віктора Русина було призначено першим заступником начальника УМВС України в Закарпатській області.