Порошенко таки може стати спікером

В адміністрації президента продовжують переговори з самовисуванцями-мажоритарщиками з метою сформувати про владну більшість в парламенті, повідомляє ТСН.

За даними інформованого джерела в керівництві адміністрацією Президента, вже проведені ряд переговорів і 25 самовисуванців-мажоритарників підтвердили готовність співпрацювати з «Партією Регіонів».

«Так, є самовисуванці, які намагаються об'єднати мажоритарників Вінницької, Хмельницької та інших довколишніх областей на основі регіональних інтересів, ми знаємо, що йдуть такі консультації. Втім, серед таких парламентерів є вже ті, хто підтвердив участь у фракції «Партії Регіонів». Крім того, навіть при реалізації такі об'єднання не будуть довготривалими, - прокоментувало ініціативи самовисуванців джерело.

Серед основних кандидатів на пост спікера при цьому розглядаються Віктор Балога - екс-голова Секретаріату Президента Віктора Ющенко, зараз міністр по надзвичайним ситуаціям, до його групи впливу відносять 3-х депутатів, Віктор Бондарь - екс-міністр транспорту, заступник голови Секретаріату Президента Віктора Ющенко, екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації має попередні домовленості з 12-ма депутатами про створення фракції), Володимир Литвин - екс-спікер парламенту, до його групи впливу відносять 8-м депутатів, Петро Порошенко - екс-голова СНБОУ, зараз міністр економічного розвитку і торгівлі, до його групи впливу відносять 3-х депутатів, має попередні домовленості з 7-ма депутатами про створення фракції

За словами джерела, в АПУ зацікавлені в появі нових компромісних фігур, які є близькими або вихідцями з «помаранчевої команди», зможуть вести ефективний діалог із Заходом, а також будуть сприйняті як компромісні для частини опозиції в парламенті, передусім, для УДАРУ Віталія Кличка. У цьому ключі, розглядаються кандидатури Віктора Бондаря, що має стабільні зв'язки з великими іноземними інвесторами і з людьми з найближчого оточення Президента РФ, а так само кандидатура Петра Порошенка, призначення якого також може викликати позитивну реакцію заходу.

- На користь Бондаря - відсутність на нього «політичної втоми», а на користь Порошенка - його досвід, розуміння потреб великого бізнесу і уміння знаходити компроміси, - прокоментувало джерело.