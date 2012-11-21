Жертви Холокосту з Вінниці отримають компенсацію

Нарешті Німеччина виплатить компенсації всім жертвам Холокосту, в тому числі тим, які проживають у Вінниці, повідомляє Зотов-Ньюз.

Німеччина погодилася внести зміни в договір 1952 року про виплату компенсацій жертвам Холокосту. До цього часу більшість євреїв в Україні, Росії та інших державах, що не входять до Євросоюзу, не мали права на компенсацію від німецької влади.

Після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у червні 1941 року 16-річний вінничанин Борис Рабинер був змушений покинути свій будинок і втік до Киргизії. Через два роки його призвали в Радянську армію, в боях він втратив ногу. Після війни повернувся на батьківщину, працював учителем історії. У 1992 році емігрував до США, а в 2004 році йому виплатили одноразову компенсацію у розмірі близько 2,5 тис. євро.

- Грошима не відшкодувати завдані нам страждання, - говорить Борис Рабинер. - Але це чесно і справедливо, що завдяки зусиллям Conference on Jewish Material Claims Against Germany я отримав цю компенсацію саме тоді, коли найбільше її потребував.

Якщо б він не іммігрував в США, не зміг би скористатися правом на компенсацію. Цю невідповідність усунули лише 15 листопада цього року. До цього євреї, які пережили Холокост та проживали в країнах колишнього соцтабору, не могли отримати компенсацію з фонду допомоги при організації Claims Conference, заснованого в 1980 році. Його кошти призначалися тільки для тих жертв Холокосту, які як і Борис Рабинер, емігрували на Захід.

За оцінками Claims Conference, тепер компенсацію зможуть отримати ще близько 80 тисяч чоловік на території колишнього Радянського Союзу. Слід врахувати, що мова йде в основному про літніх людей, які часто потребують грошей.