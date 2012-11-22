Вінничанин через ревнощі забив друга до смерті

Черговою трагедією закінчилась вечеря двох товаришів, яка супроводжувалась вживанням алкоголю. Між чоловіками на грунті ревнощів виник конфлікт, який закінчився бійкою. Отриманні тілесні ушкодження для одного з чоловіків виявилися несумісними з життям.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Тіло 46-річного жителя одного з сіл Теплицького району знайшли ввечері 16 листопада місцеві жителі. Мертвим чоловіка знайшли неподалік від його будинку – на сусідньому городі. Повідомлення про таку знахідку відразу передали до міліції.

Померлий мешкав самотньо, але охоче спілкувався з сусідами та односельцями.

На місці події прибула слідчо-оперативна група працівників міліції. Під час огляду тіла померлого не було виявлено жодних ознак насильницької смерті, і тіло небіжчика направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За висновком судового медика, чоловік помер більше доби тому від крововиливу в мозок. До того ж у нього було зламане ребро. Характер тілесних ушкоджень давав підстави припускати, що чоловікові хтось допоміг піти з життя.

Працівники розпочали з’ясовувати всі обставини події та причетних до неї осіб. Вже через кілька годин оперативники змогли відновити обставини, які передували трагедії, та встановити особу, причетну до побиття потерпілого.

Попередньо встановлено, що майже за дві доби до смерті, потерпілий перебував в гостях у свого товариша. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт на грунті ревнощів. Товариш запідозрив, що між його співмешканкою та потерпілим, колись були стосунки особистого характеру та накинувся на нього з кулаками.

З’ясувавши стосунки, чоловіки ще випили та розійшлись. Те, що нападник, який знаходився під дією алкоголю, не розрахував власної сили та наніс тілесні ушкодження несумісні з життям, з’ясувалося лише після смерті потерпілого.

Затриманим виявився 33-річний односелець потерпілого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння крадіжок.

За даним фактом слідчим управлінням обласної міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Підозрюваному загрожує покарання до десяти років ув’язнення.