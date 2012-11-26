Несправний димохід мало не коштував життя мамі з дитиною

16:20, 26 листопада 2012
Вінниця
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Отруїлись чадним газом

23 листопада о  22:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 9 міста Хмільник надійшло повідомлення від чергової медсестри про те, що на лікарняні ліжка потрапили жінка 1978 року народження та її донька 2005 року народження, жителі міста Хмільник з діагнозом «отруєння чадним газом».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Стало відомо, що люди постраждали через несправний димовивідний канал.

На даний час потерпілі знаходяться  в реанімаційному відділені районної лікарні при свідомості в стані середньої важкості.

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