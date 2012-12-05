Гройсмана президентом не обрали



Вчора на засіданні правління Асоціації міст України було обрано нового президента. А Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману колеги знову довірили сектор житлово-комунального господарства.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

4 грудня в приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулася звітно-виборна конференція правління Асоціації міст України. Під час конференції було обрано нового президента Асоціації, ним став мер Кривого Рогу Юрій Вілкул. Колишній президент Асоціації Іван Куліченко відтепер буде займати посаду віце-президента з економічного розвитку міст.

Всі інші віце-президенти за підсумками звітно-виборної конференції залишилися на своїх посадах.

Таким складним напрямком, як житлово-комунальна сфера, який потребує постійної уваги та спільної роботи центральних органів влади і органів місцевого самоврядування – знову опікуватиметься Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Його повторно переобрано віце-президентом Асоціації міст України з питань житлово-комунального господарства.