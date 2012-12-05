Більше 50 молодих художників подали роботи на конкурс

Виставка фіналістів всеукраїнського конкурсу сучасного мистецтва імені Натана Альтмана, який проводиться вперше, відбудеться 6 грудня о 18.00 у Регіональному центрі сучасного мистецтва "АртШик".

Тут презентуватимуть захід та нагородять переможців, молодих художників віком до 35 років, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

Головними критеріями оцінки проектів стануть іноваційність, художня доцільність та креативність рішень.

На конкурс було подано більше ніж 50 заявок від художників з різних міст України. Було відібрано 15 фіналістів, що представляють Київ, Харків, Одесу, Львів та Вінницю. Їх роботи будуть представлені в експозиції.

Конкурс впроваджено Вінницькою міською Радою, ВОГО "Лабораторія актуальної творчості", Асоціацією артгалерей України, ГО "Ліга розвитку мистецтва", Вінницьким регіональним центром сучасного мистецтва "Арт-Шик". Партнер - компанія "Азелфі".

З кращих проектів, що було відібрано для експозиції експертною радою, оберуть переможців, які отримають дипломи та цінні подарунки. Переможець конкурсу отримає право на впровадження персональної виставки у київській галереї "Совіарт" в червні 2013 року.