Чоловік і жінка замерзли через горілку

За добу на Вінниччині через алкогольне сп’яніння обморозились двоє людей.

9 грудня о 15:37 до рятувальників міста Козятин від чергової місцевої надійшло повідомлення про те, що близько 14:37 в приймальне відділення каретою швидкої допомоги в стані алкогольного сп’яніння доставлено 45-річного жителя села Іванківці з діагнозом «загальне переохолодження організму». Потерпілого госпіталізовано в терапевтичне відділення, стан здоров’я – задовільний. Обставини з’ясовуються.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Ввечері того ж дня до райлікарні смт Літин також у стані алкогольного сп’яніння потрапила 51-річна жителька села Микулинці. У жінки лікарі зафіксували переохолодження організму. Стан здоров’я – задовільний.

Загалом, з початку грудня на Вінниччині зафіксовано 5 випадків переохолоджень, в результаті яких одна людина загинула, четверо – отримали травми.

