Микола Джига перед відставкою піднявся у рейтингу

За три останніх місяці після проведення попереднього рейтингу видання «Коментарі» повідомляють, що губернатор Вінницькій області зумів піднятися з 11 місця на шосте.

Перемігши на виборах в переважно сільському Шаргородському окрузі, Микола Васильович тепер буде працювати в парламенті, залишивши своєму наступнику турботи про те, як зберегти і примножити здобутки області, зокрема третє місце по динаміці реальних зарплат і промислового виробництва, а також перше місце по динаміці виробництва м'яса (зростання в январеоктябре на 19,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як в середньому по країні приріст склав лише 2,2%).

В той же час в рослинництві Вінниччина показала спад виробництва на 4,9%, за чого і в цілому по сільському господарству області зафіксовано падіння на 2,2%. Ще одна проблема, яку не зміг вирішити Джига, - це друге місце знизу по динаміці сфери послуг, де спад перевищив 8%. Зокрема, на 6,1% скоротився пасажирооборот на залізниці, на 2,8% - на автомобільному транспорті.

Проте в цілому загальна економічна ситуація в країні не налаштовує на розмови про успіхи. Будівництво, промисловість, транспорт і сільське господарство в єдиному пориві вирішили віддячити уряд за мудру політику і показали падіння, темпи якого з кожним місяцем прискорюються.



