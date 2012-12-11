Рейки від снігу прибирає спеціальний трамвай

Починаючи з суботи у Вінниці не припиняється сніг. Всього з 6 грудня в обласному центрі випало більше половини місячної норми опадів, і сьогодні висота снігового покриву сягає більше 35 см.

Про це повідомляє сайт «Вінницький трамвай».

Ведуться планомірні роботи по очищенню автомобільних доріг від снігу. У таких складних умовах комунальні служби міста працюють цілодобово.

Завдяки цьому муніципальні автобуси і тролейбуси працюють на маршрутах практично без затримок.

Для забезпечення безперебійної роботи трамваїв шляху також чистяться від снігу. На деяких ділянках, де рейки суміщені з автомобільною дорогою, це робить автомобільна спецтехніка. На відокремлених ділянках чистку проводить спеціальних снігоприбиральних трамвай СЧ-1.

Спеціальні бригади регулярно, в перебігу дня, чистять від снігу, посипають сіллю і змащують рейкові стрілочні переводи.

Також комунальниками регулярно очищаються від снігу і зупинки міського пасажирського транспорту.