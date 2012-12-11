Тепер в у Харків можна їхати напряму з Вінниці

З автовкзалу ходить новий рейс

З 8 грудня 2012 року відкритий новий автобусний маршрут №584 "Вінниця-Харків". Про це повідомляє сайт "Вінницький трамвай". Автобус відправляється з Центрального автовокзалу м.Вінниці (вул.Київська,2) о 14:10 щоденно. Маршрут проходить через: Немирів, Гайсин, Умань, Тальне, Звенігородку, Смілу, Черкаси, Кременчук, Полтаву. Прибуття до Харкова о 6:30 ранку. Вартість квитка - 236 гривень З Харкова в зворотньому напрямку автобус виходить о 14:00. Прибуття до Вінниці о 4:55 ранку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter