Тепер в у Харків можна їхати напряму з Вінниці

15:20, 11 грудня 2012
Вінниця
0 0

З автовкзалу ходить новий рейс

З 8 грудня 2012 року відкритий новий автобусний маршрут №584 "Вінниця-Харків".

 

Про це повідомляє сайт "Вінницький трамвай".

Автобус відправляється з Центрального автовокзалу м.Вінниці (вул.Київська,2) о 14:10 щоденно.

Маршрут проходить через: Немирів, Гайсин, Умань, Тальне, Звенігородку, Смілу, Черкаси, Кременчук, Полтаву.

Прибуття до Харкова о 6:30 ранку.

Вартість квитка - 236 гривень

З Харкова в зворотньому напрямку автобус виходить о 14:00. Прибуття до Вінниці о 4:55 ранку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter