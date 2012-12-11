Тепер в у Харків можна їхати напряму з Вінниці
15:20, 11 грудня 2012Вінниця
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З автовкзалу ходить новий рейс
З 8 грудня 2012 року відкритий новий автобусний маршрут №584 "Вінниця-Харків".
Про це повідомляє сайт "Вінницький трамвай".
Автобус відправляється з Центрального автовокзалу м.Вінниці (вул.Київська,2) о 14:10 щоденно.
Маршрут проходить через: Немирів, Гайсин, Умань, Тальне, Звенігородку, Смілу, Черкаси, Кременчук, Полтаву.
Прибуття до Харкова о 6:30 ранку.
Вартість квитка - 236 гривень
З Харкова в зворотньому напрямку автобус виходить о 14:00. Прибуття до Вінниці о 4:55 ранку.
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