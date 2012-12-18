Фермер самовільно захопив землю

Рішенням суду задоволено позов Козятинського міжрайпрокурора в інтересах районної державної адміністрації до фермерського господарства «Мрія» про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки площею 123 га та стягнення шкоди в сумі понад 140 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокурором Іллінецького району заявлено три позови в інтересах держави в особі районної державної адміністрації до сільськогосподарського ТОВ «Камсит» про розірвання договорів оренди землі загальною площею біля 423 га, які не виконувались, та зобов’язання товариства повернути їх у державну власність.