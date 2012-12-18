Однорічний малюк загорівся від пічки

До приймального відділення Козятинської районної лікарні минулого тижня було доставлено однорічного жителя смт Глухівці. Діагноз страшний - «термічні опіки II-го ступеня голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок». Зі слів матері, син отримав опіки під час займання дитячого ліжечка від перегріву пічки.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.

Дитину госпіталізовали в реанімаційне відділення районної лікарні у важкому стані.

Цього ж дня в приймальне відділення Козятинської районної лікарні був госпіталізований 33-річний житель Козятина, який проживає по вулиці Комарова. Як з’ясувалося, чоловік розпалював грубку у власному житловому будинку дизельним пальним та через спалах нафтопродукту отримав термічні опіки II-го ступеню обличчя та обох кінцівок рук.

Постраждалого госпіталізовали у травматологічне відділення лікарні у стані середньої важкості.