З маршруток на трамваї та тролейбуси «пересадили» чверть вінничан

За січень – листопад 2012р. міським електротранспортом у Вінниці перевезено 129,5 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У тому числі тролейбусним транспортом – 68,1 млн. пасажирів, а трамвайним – 61,4 млн.

Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 279,4 та 251,9 млн. пас. км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем – листопадом 2011р. зросли на 23,3%.