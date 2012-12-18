З маршруток на трамваї та тролейбуси «пересадили» чверть вінничан

15:30, 18 грудня 2012
Вінниця
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Пасажирів побільшало на 23.3%

За січень – листопад 2012р. міським електротранспортом у Вінниці перевезено 129,5 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У тому числі  тролейбусним транспортом – 68,1 млн. пасажирів, а трамвайним – 61,4 млн.

Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 279,4 та 251,9 млн. пас. км.
Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем – листопадом 2011р. зросли на 23,3%.

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