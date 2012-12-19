Татусяка попросили не возити до Європи аморальних чиновників

Одним з питань, які розглянула вчорашня сесія Вінницької обласної ради, був звіт Сергія Татусяка про його діяльність у 2012 році.

Сергій Пилипович, серед іншого, сів на свого улюбленого «євроінтергаційного коника».

Зокрема, очільник облради повідомив про успіхи Вінниччини у питанні налагодження міжнародних зв’язків та розвитку міжрегіонального співробітництва.

Знаковою подією у міжнародній діяльності Вінницької області в 2012 році він назвав створення Єврорегіону «Дністер» та відкриття його представництва і Вінницької області у Брюсселі. До речі, наша область стала першим регіоном України, який офіційно представлений у Євросоюзі.

Окрім того, Вінниччина стала членом Асамблеї європейських регіонів. Членство у цій престижній організації дає нам змогу мати доступ до передових практик розвитку міжнародної співпраці та зміцнення міжрегіональних зв’язків як методу залучення додаткових інвестицій у розвиток територій.

Також Татусяк нагадав, що в рамках розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласною Радою підписано низку угод про співпрацю.

Зокрема, між обласною Радою та Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Дніпропетровською обласною радою та Законодавчими зборами Свердловської області Російської Федерації щодо сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад; між Вінницькою обласною Радою, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Українським фондом соціальних інвестицій щодо впровадження в області проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури»; між Вінницькою областю та Мазовецьким воєводством щодо якнайширшого співробітництва між представниками бізнесу, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та спільної участі в грантових програмах; між Єврорегіоном «Дністер» та Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні щодо спрощення перетину українсько-молдовського кордону.

Втім, суперпереконливими євроінтергаціні досягнення Вінниччини виявилися не для всіх депутатів. Тетяна Редько (фракція «Єдність») зауважила, що євроофіси області та інші інтеграційні «новоутворення» - це добре, але варто було б періодично звітувати, а що вони, власне, корисного зробили.

Також пані Редько порадила Татусякові більш прискіпливо підходити до персонального складу делегацій, котрих обласна влада возить до Європи налагоджувати міжнародну співпрацю, бо, мовляв, поводяться не гідно і ганьблять область.

Мова, очевидно, йде про випадок з вже колишнім високопосадовцем з правоохоронних органів, що стався під час одного з таких «вояжів». Широту душі вінничанина педантичні європейці не оцінили. І за появу поміж людей добряче напідпитку оштрафували.

На це Сергій Пилипович тільки й зауважив - подавайте свої пропозиції щодо учасників делегацій.