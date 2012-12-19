На зону намагались передати мобілки та дріжджі у газовому балоні

У Піщанській виправній колонії управління ДПтС України у Вінницькій області (№59) під час спроби переправити у «зону» заборонені предмети вилучено мобільні телефони, зарядні пристрої тощо. «Грів» на зону намагались переправити у газовому балоні.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Згідно з повідомленням, під час реалізації оперативної інформації співробітники оперативного відділу та відділу нагляду і безпеки виправного закладу під час догляду газового балону виявили та вилучили 41 мобільний телефон, 71 зарядний пристрій, 4 колоди гральних карт та 19 пачок дріжджів загальною вагою 1,6 кг. Сорок один майбутній власник мобільного телефону мав отримати пристрій згідно підпису на звороті.

Дані заборонені предмети доставив до установи громадянин мешканець м. Білгород-Дністровський. Він мав намір виготовити на підприємстві виправної колонії автоклав з власного матеріалу. Однак завдяки досвіду і особистій пильності працівників пенітенціарної установи ані автоклав, ані «благодійна допомога» до адресату не потрапили.

Вилучені мобільні телефони, зарядні пристрої, гральні карти та дріжджі конфісковано.

Наразі проводиться перевірка.