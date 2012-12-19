Концерт після "кінця світу"
13:03, 19 грудня 2012Вінниця
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BALAGULA project
22 грудня о 20.00 гурт BALAGULA project запрошує на святковий концерт! Його веселий квартет присвятив життю після кінця світу, про що повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.
Концерт відбудеться у ресторані "У Флинта" (м.Вінниця, вул. Визволення, 8). "Балагульні" музиканти своїми старими та новими піснями відігріватимуть відвідувачів від зимової холоднечі.
Вхід коштуватиме 30 гривень.
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