Концерт після "кінця світу"

22 грудня о 20.00 гурт BALAGULA project запрошує на святковий концерт! Його веселий квартет присвятив життю після кінця світу, про що повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

Концерт відбудеться у ресторані "У Флинта" (м.Вінниця, вул. Визволення, 8). "Балагульні" музиканти своїми старими та новими піснями відігріватимуть відвідувачів від зимової холоднечі.

Вхід коштуватиме 30 гривень.