Найстарший з Порошенків - «Покровитель культури-2012»

Генеральний директор концерну «Укрпромінвест», Герой України, кавалер ордену ім. Ярослава Мудрого 5 ступеню, заслужений працівник сільського господарства України Олексій Порошенко нагороджений відзнакою «Покровитель культури-2012» за вагомий вклад у розвиток та збереження культурної спадщини Вінницької області.

«Ця нагорода є однозначно приємною для мене, адже щоб отримати будь-яку нагороду потрібно багато для цього працювати, що я вже протягом 57 років намагаюсь робити. Кожного разу я хвилююсь починаючи та реалізовуючи нові ідеї: може щось потрібно зробити по-іншому, може щось не доробили», - сказав О.Порошенко зазначивши, що в нього є 21 нагорода й кожна особлива.

Першу нагороду Герой України отримав будучи студентом у Казахстані, це було у 1956 році.

Так, за сприяння О.Порошенка на Вінниччині побудовано 4 церкви, обладнано святині дзвонами, виконано облаштування бібліотек, інтернетцентрів, надано допомогу будинкам культури. «Одного разу будучи у церкві, якою я опікуюсь, почув, що якось не так дзвонять дзвони церви. Вийшов і бачу, що бабка б’є кувалдою об підвішену рейку, таким чином, імітуючи дзвони у церкві. Вже наступного дня церква отримала дзвони, такі які мають бути у храмі», - розповів О.Порошенко.

Особливою гордістю Олексія Порошенка є рекордні врожаї зернових, які вдається досягати на 120 тис. гектарах родючої вінницької землі. Також О.Порошенко має 3,5 тисячі дойного стада із сучасними тваринницькими комплексами, які щодня дають до 60 тисяч кг молока.

Під час свята нагородження «Покровитель культури-2012» Вінниччини заступник голови Вінницької облдержадміністрації Любов Спірідонова подякувала за значний культурний внесок в область 12 покровителям області.

«Лише висококультурна і духовна людина може протягнути руку підтримки нашій культурі Вінницької області. Ваша підтримка це свідчення того, що в нас є перспектива і в нас є майбутнє», - переконана Л.Спірідонова, дякуючи усім хто допомагав у зміцненні та розвиту культурної Вінниччини. Вона зазначила, що більше 2 мільйонів гривень меценатами Вінницької області у 2012 році вкладено у культуру області.